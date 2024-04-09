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09 Nisan 2024 Salı 06:49:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 06:49:00

Üç ülkeden Gazze için acil ateşkes çağrısı!

Kaynak: AA

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Ürdün, Mısır ve Fransa, Gazze Şeridi'ndeki insani kayıpların "dayanılmaz" olduğunu ve acil ateşkes gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuya ilişkin ortak makalesi, Ürdün gazetesi Al-Rai, Mısır gazetesi Al-Ahram, Fransız Le Monde gazetesi ve Amerikan Washington Post gazetelerinde yayımlandı.

Ortak makalede, "Gazze'deki savaş ve bunun yol açtığı insani felaket acılarının artık sona ermesi gerekiyor. Şiddet, terör ve savaş Orta Doğu'ya barış getiremez ama iki devletli çözüm onu getirecek. Herkes için barış ve güvenliği sağlamanın tek güvenilir yolu budur." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), 10 gün önce nihayet sorumluluğunun farkına vararak Gazze'de derhal ateşkes talep ettiği ve bunun daha fazla gecikmeden tam olarak uygulanması gereken çok önemli bir adım olduğu belirtilen makalede, şunlar kaydedildi:

"Biz Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri olarak, dayanılmaz insani kayıpların gölgesinde, Güvenlik Konseyinin 2728 sayılı kararının derhal ve koşulsuz olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz ve ayrıca Gazze'de acilen kalıcı bir ateşkes sağlanmasının gerektiğini vurguluyoruz."

BMGK'nin tüm esirlerin derhal serbest bırakılması yönündeki talebinin de acilen yerine getirilmesi gerektiğine işaret edilen makalede liderler, ateşkes, esirler ve tutuklular konusunda Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakereleri desteklediklerini yineledi.

Etiketler : ürdün gazze ateşkes
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