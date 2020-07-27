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27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:18:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:18:00

Tunus'ta Nahda'dan 'ulusal siyasi birlik' hükümeti kurulması talebi

Kaynak: AA

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Tunus'taki Nahda hareketi, yeni hükümeti kurmakla görevli Hişam el-Meşişi'den "ulusal siyasi birlik" hükümeti kurmasını istedi.

Nahda Hareketi yönetim bürosu kaynaklarından alınan bilgiye göre, büro yeni hükümet çalışmalarına ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Nahda Hareketi'nin Hişam el-Meşişi'ye yeni görevinde başarılar dilediği aktarıldı.

Hareketin ayrıca Meşişi'den Tunusluların taleplerini gerçekleştirecek "ulusal siyasi birlik" hükümeti kurmasını istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said, önceki gün İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Bir siyasi partiye bağlı olmayan Meşişi, başbakanlık makamı için herhangi bir parti tarafından da aday gösterilmemişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle Başbakan İlyas el-Fahfah görevinden istifa etmişti.

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