Cezayir, sömürgeci Paris yönetimine öfkeli!

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12 Ekim 2021 Salı 01:00:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 01:01:00

Tebbun: Fransızlar Keçiova Camii'nde 4 bin kişiyi top atışlarıyla katletti

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hem Cezayir'in ulusal kimliğini hem de Türkiye-Cezayir ilişkilerini hedef alan sözleri tepki çekmeye devam ediyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'yı Cezayir'de işlediği suçlarla yüzleşmeye davet etti.

Tebbun, Fransa'nın Keçiova Camii'ni kiliseye çevirmesine karşı çıkan 4 bin Cezayirlinin camide katledildiğini hatırlattı."Bizi 132 yıl boyunca sömürdü. Aşiretler, ailelerin tamamı, çocukları da dahil öldürüldü" dedi.

CEZAYİR SÖMÜRGECİ PARİS YÖNETİMİNE ÖFKELİ

Hem tepki yağıyor, hem de her geçen gün Fransa'nın yeni bir insanlık suçu ortaya çıkarılıyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülke basınına demeç verdi, Osmanlı mirası camide yaşanan Fransa vahşetini gün yüzüne çıkardı.

Tebbun, "Fransa'ya Keçiova Camii'nde yaptıklarını sorun" dedi.

1832 yılında, caminin kiliseye çevrilmesine karşı çıkan 4 bin kişiyi Fransız güçlerinin top atışlarıyla aynı camide katlettiğini hatırlattı.

1962 yılında bağımsızlığını kazanan Cezayirliller, ilk cuma namazlarını katliamın yaşandığı, kiliseye çevrilen Keçiova Camii'nde kılmıştı.

"CEZAYİR ORDUSUYLA VE GURURLU İNSANLARIYLA GÜÇLÜDÜR"

Tebbun, Paris yönetiminin Cezayir'i 132 yıl boyunca sömürdüğünü belirterek birkaç güzel sözle silinmeyecek vahşi suçlar işlediğini söyledi.

Bazı aşiret ve ailelerin, çocukları da dahil olmak üzere tüm fertlerinin öldürüldüğünü ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı, Paris yönetiminin Cezayir'in bir zamanlar sömürgesi olduğunu unutması gerektiğini vurguladı.

"Cezayir, sadece Allah'a boyun eğer, ordusuyla ve gururlu insanlarıyla güçlüdür" ifadesini kullandı.

"Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı" sözüyle ve Türkiye-Cezayir ilişkilerini bozmaya yönelik açıklamalarıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron büyük tepki çekmişti.

Etiketler : Tebbun Fransız sömürgesi Cezayir macron
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