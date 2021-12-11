İlk omicron varyantı tespit edildi

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11 Aralık 2021 Cumartesi 15:50:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 15:50:00

Tayvan'da ilk omicron varyantı tespit edildi

Kaynak: AA

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Tayvan'da ilk kez bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) omicron varyantının tespit edildiğini bildirildi.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, 8 Aralık'ta Güney Afrika ülkesi Esvatini'den Tayvan'a dönen 30'lu yaşlardaki Tayvanlı kadında omicron vakasına rastlandığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri, genç kadının karantinaya alındığını ve uçakta yanında gelen kişilerin Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığını belirtti.

Tayvan adasında, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Bugüne kadar 16 bin 731 vaka tespit edilen Tayvan'da 848 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : tayvan omicron varyant koronavirüs
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