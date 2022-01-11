Almanya Dışişleri Bakanı Pazartesi Baerbock, tartışmalı Nord Stream 2 boru hattı projesinin henüz Avrupa Birliği sertifikasyon şartlarını karşılamadığını ve işletmeci değişiklik yapana kadar sürecin askıya alınacağını söyledi.

İtalyan gazetesi La Stampa'ya konuşan Annalena Baerbock, Nord Stream 2'nin gelecekte jeopolitik etkileri olacağını ve bu nedenle Berlin'deki yeni hükümetin sertifikasyondan önce tüm gerekliliklerin yerine getirilmesini talep ettiğini belirtti.

Bu ay tamamlanabilecek olan boru hattının onayı, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu Bundesnetzagentur, projenin yüklenicisi Nord Stream 2 AG'nin bir Alman yan kuruluşu kurmasında ısrar etmesi üzerine Kasım ayı ortasında askıya alındı.

Alman Enerji Bakanlığı, askıya almayı düzenleyici bir konu ve geçici bir adım olarak nitelendirdi ve düzenlemeler yapıldığında sürecin devam edebileceğini açıkladı.

RUSYA'YA TERS KÖŞE! TARİHİ ENERJİ PROJESİ ASKIDA

Yeşiller Partisi üyesi Baerbock, yeni hükümette dışişleri bakanı olmuştu. Kabine kurulmadan önce, Şansölye Olaf Scholz tartışmalı boru hattına ilişkin yeni bir politikayı içeren geniş kapsamlı bir anlaşmaya imza attı.

Baerbock, "Federal hükümetimiz koalisyon anlaşmasında, Almanya'daki enerji projelerinin Kuzey Akım 2 için de geçerli olan Avrupa gerekliliklerine uyması gerektiğini açıkça belirtti. Şu anda durum böyle değil, bu nedenle sertifikasyon süreci askıya alındı." dedi.

Dışişleri bakanı ayrıca, Moskova'nın Ukrayna'ya karşı bir silah olarak enerji kullanması durumunda, Rusya'ya karşı sert önlemler almayı taahhüt eden ABD ile Berlin'in bir anlaşması olduğunu söyledi.

RUSYA'DAN ALMANYA'YA DİREKT HAT

Eylül ayında tamamlanan Nord Stream 2, şu anda herhangi bir üçüncü ülkeden geçmeden Rusya'yı Almanya'ya bağlıyor. Proje faaliyete başladığında, gaz geçişinin üçüncü taraflara daha az bağımlı hale geleceği ve dolayısıyla emtia fiyatını düşüreceği anlamına geliyor.

Öte yandan, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını artıracağını ve kıtanın enerji güvenliğini azaltacağını iddia eden Washington ve Kiev'deki politikacılar buna şiddetle karşı çıkıyor.

ÖZELLİKLE BAERBOCK KARŞI

Aralık ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, borunun açılmaya ve Avrupa'nın geri kalanına doğal gaz göndermeye hazır olduğunu söyledi. Putin, "Avrupalı ortaklar, operasyonunun başlamasına karar verir vermez, büyük miktarda ek Rus gazı derhal Avrupa'ya akacak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, özellikle Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Kuzey Akım 2'ye yönelik şüpheci yaklaştığını söyledi.