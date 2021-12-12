VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtüsü kararı! O kanunu değiştirdi
Bakan Çavuşoğlu, Bangladeşli mevkidaşı Momen ile görüştü
Taliban, Çin'den resmi tanınma istedi
Beşiktaş 5 maç sonra kazandı
Müslüman mezarlarına saldırı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde 'Türkiye'nin Markaları' konuşuldu
'Ranchera Müziğinin Kralı' hayatını kaybetti
Diyanet'ten T.C. iddialarına yalanlama
Son 24 saatte 17 bin 956 yeni vaka
Yüzbinlerce öğretmeni ilgilendiriyor! Bakan Özer tarih verdi
"Milli Teknoloji Hamlesi gençlerimizin azmiyle aleve dönüşüyor"
Hamas Hareketi mensubu 4 kişi silahlı saldırıda öldü
Kripto paralar piyasada
Formula 1 şampiyonu belli oldu
2022 yılı bütçe maratonu tamamlanacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kadir İnanır'dan haber var
Ünlü ressam evinde ölü bulundu
Mardin'de petrol keşfi coşkusu!
Bütçe görüşmelerinde Bakan Kurum'dan önemli açıklamalar
Bakan tarih verdi! 7 hat hizmete giriyor
CHP'li İBB yıkmaya devam ediyor!
İkinci defa koparılınca dayağı yedi: Bayrak ve sancak bizim kırmızı çizgimiz
Türkiye'de de görüldü! Omicron'un ana semptomu belli oldu
12 Aralık 2021 Pazar 21:54:00 - Güncelleme:12 Aralık 2021 Pazar 21:55:00

Taliban, Çin'den resmi tanınma istedi

Kaynak: AA

ABONE OL

Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.

Taliban geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı başkent Kabil'de düzenlenen törende konuştu.

Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi olarak tanımasını istediklerini dile getirdi.

Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.

Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.

Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı.

Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uluslararası toplum, Taliban hükümetinin resmi olarak tanınması için önce kapsamlı bir hükümetin kurulması, kadınların istihdamı ve kız çocuklarına eğitim imkanının sağlanmasını istiyor.

Taliban yönetimi ise uluslararası toplumun bu isteklerini Afganistan'ın iç işlerine müdahale olarak görüyor.

Taliban'ın eylülde geçici hükümetini açıklamasının üzerinden yaklaşık 3,5 ay geçmesine rağmen henüz hiçbir ülke Taliban hükümetini resmen tanımadı.

Taliban'ı 1996-2001 yılları arasında Afganistan'a hakim olduğu dönemde de sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri resmen tanımıştı.

Etiketler : taliban çin afganistan resmi tanıma
"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"

"Tiyatro kulübüne girmek için kavga ettim"
Organlarını bağışladı

Organlarını bağışladı
Rap kültürü ile büyüdüm

Rap kültürü ile büyüdüm
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Böbreğine stent takılacak

Böbreğine stent takılacak
Soral kardeşler soyguna karıştı!

Soral kardeşler soyguna karıştı!
1 saatlik uykuyla klip çekti

1 saatlik uykuyla klip çekti
Survivor'dan evlilik mi çıkacak?

Survivor'dan evlilik mi çıkacak?
'Kripto'dan Ferrari çıktı

'Kripto'dan Ferrari çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER