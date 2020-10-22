Suudi Arabistan'a Türkiye tokadı! Katar'dan anlamlı kampanya

Suudi Arabistan'a karşı Katar'dan anlamlı kampanya: Sadece Türk ürünleri alın
Kaynak: DHA
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik uyguladığı 'yarı resmi boykot' çağrısına karşın dost ülke Katar, Türk ürünlerine destek kampanyası başlattı.
Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine yönelik başlattığı boykot Arap dünyasından beklenen desteği görmedi. Katar ise Türk ürünlerine yönelik destek kampanyası başlattı.
Türk ürünlerini ön plana çıkartarak yanlarına Türk bayrağı yerleştiren Katar esnafı, vatandaşlardan bu ürünleri almasını istedi.
Bununla yetinmeyen Katarlılar, tezgaha "Sadece Türk ürünü alın" sloganın yer aldığı kağıtlar da yerleştirdi.
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