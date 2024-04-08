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08 Nisan 2024 Pazartesi 22:14:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 22:14:00

Sisi ile Filistin Başbakanı Mustafa, Gazze'de ateşkesi görüştü

Kaynak: AA

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Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, Mustafa ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Sisi, görüşmede, Mustafa liderliğindeki yeni hükümete Filistin halkının taleplerini yerine getirme konusunda başarılar diledi.

Görüşmede, Mısır'ın, Gazze'de ateşkese varılması, esir takası ve yeterli insani yardımın girmesi için yürüttüğü yoğun çabalar ele alındı.

Sisi ve Mustafa görüşmede, Filistinlilerin zorla topraklarından sürülmesini ya da Filistin meselesinin tasfiye edilmesini reddederken, çatışmanın dairesinin genişlemesinin doğuracağı sonuçlara karşı da uyarıda bulundu.

Sisi, Mısır'ın her zaman, bağımsız Filistin devletinin kurulması ve Filistin'in haklarını elde etmesinden yana olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı ise Mısır'ın, engellere ve zorluklara rağmen Gazze'ye yardım girişi konusunda oynadığı tarihi rolü taktir etti.

Etiketler : MISIR GAZZE FİLİSTİN ATEŞKES SİSİ
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