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20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:53:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 21:53:00

İşgalci İsrail Lübnan'ı vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir motosiklete düzenlediği hava saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, insansız hava aracıyla Sur kentinde yer alan Mansuriye beldesinin dört yolunda seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı.

Saldırı sonucu motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği, bir başka kişinin yaralandığı belirtilirken, resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 306 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Etiketler : İsrail lÜBNAN SALDIRI
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