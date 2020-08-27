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27 Ağustos 2020 Perşembe 14:46:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 14:47:00

Rusya, Suriye'de ABD askerlerinin Rus devriyesini engellediğini iddia etti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğusunda, Rus ve ABD askeri araçlarının çarpışması olayında, ABD askerlerini Rus devriyesini engellemekle suçladı. Çarpışmada 4 ABD askeri yaralandı. Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olay ile ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ABD tarafına, Rus askeri konvoyunun geçişinden önce prosedür gereği önceden bilgi verildiğine dikkat çekilerek, “Buna rağmen, ABD silahlı kuvvetleri mensubu askerler mevcut anlaşmaları ihlal ederek Rus devriyesini engellemeye çalıştı. Askeri polise karşı hadiseleri önlemek ve polislerin görevini yerine getirmesi için Rus Silahlı Kuvvetleri gerekli tedbirleri aldı.” ifadeleri kullanıldı.

Suriye’nin doğusunda önceki gün Rus askeri konvoyundaki araç ile ABD askeri aracının çarpışması sonucu en az 4 Amerikan askerinin yaralandığı iddia edilmiş, kazanın meydana geldiği alanda Rus askeri helikopterinin hızlı ve alçak uçuş yaptığı bildirilmişti.

Bu mesele, Suriye rejimini destekleyen Rus birlikleri ile ABD ordusunun Suriye’de karşılaşması sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı ilk olay olarak nitelendirilmişti.

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