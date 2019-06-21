Pensilvanya'da büyük patlama
ABD'nin Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinde yer alan bir gaz rafinerisinde büyük bir patlama meydana geldi Patlama sonrası yangın çıktı.
ABD'nin Pennsylvania (Pensilvanya) eyaletinin Philadelphia şehrinde bir gaz rafinerisinde sabahın erken saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Şehrin güneyindeki Philadelphia Energy Solutions rafinerisinde meydana gelen patlamadan sonra yangın çıktı.
Yerel basında çıkan haberlerde patlamada henüz ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Bölgeye gelen acil durum ekipleri çalışmalara başladı ve bölgeye giden yollar kapatıldı.
(İHA)
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