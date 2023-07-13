Pakistan, varılan anlaşmanın ardından IMF'den 1,2 milyar dolarlık ilk ödemeyi aldı

Pakistan, varılan anlaşmanın ardından IMF'den 1,2 milyar dolarlık ilk ödemeyi aldı

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, IMF'nin Merkez Bankasına 1,2 milyar dolar krediyi yatırdığını açıkladı.

Dar, 3 milyar dolardan kalan 1,8 milyar dolarlık kredinin ise Kasım 2023 ve Şubat 2024'te yapılacak değerlendirmelerin ardından yatırılacağını belirtti.

Pakistan, son 3 günde 4,2 milyar dolarlık finansal destek aldı.

Pakistan, 11 Ağustos'ta Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar, dün ise Birleşik Arap Emirliklerinden 1 milyar dolar finansal destek almıştı.

IMF Guvernörler Kurulu, Pakistan'ın ekonomik istikrar programını desteklemek için bu ülkeyle 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını dün onaylamıştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, IMF ile anlaşmasının ardından Pakistan'ın yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "CCC-"den "CCC" seviyesine yükseltmişti.

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurmuştu.