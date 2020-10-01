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01 Ekim 2020 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:01 Ekim 2020 Perşembe 07:36:00

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 10 asker öldü, 8 askerin de yaralandı

Kaynak: AA

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Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın asker aracına düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti. Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen ordu yetkilisi, Borno eyaletine bağlı Marte bölgesinde, "lojistik tedarik misyonuna" giden askeri aracın, Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaşan yetkili, 8 askerin de yaralandığını kaydetti.

Yetkili, saldırıda askeri aracın kundaklandığını ifade ederek, aracın içinde bulunan gıda malzemelerinin örgüt tarafından gasbedildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015'ten bu yana saldırılar gerçekleştiren örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram Sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin, 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye yol açmıştı.

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