  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, Linkin Park grubunun şikayeti üzerine kaldırdı
İran-Türkiye uçak seferleri durduruldu
Son koronavirüs vaka tablosu sonrası Bilim Kurulu üyesinden endişelendiren açıklama
İkna edilen PKK'lı terörist Suriye sınırında teslim oldu
Afrin'de terör saldırısı: 13 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da inceleme
5 bin Çinli askerin İran'a gönderileceği iddialarına yalanlama!
Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı
Mısır Müftüsü'nden Ayasofya çıkışı: Kabul edilemez
Şehit polis için hüzünlü tören!
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not
2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi
69 suç kaydıyla her yerde aranan aile yakalandı
Yamaçtan yuvarlanan kaya, duvarını yıktığı eve girdi
Bakan Selçuk açıkladı! Binlerce memur adayını ilgilendiriyor
İsrail polisi Kudüs Valisini yine gözaltına aldı
AB Liderler Zirvesi'nin 3. gün oturumları başladı
Manisa'da lavanta bahçelerinde hasat başladı
Yerli ve milli robot 'Kutlu' Libya'da!
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bini geçti
Sahilde yaralı Caretta Caretta bulundu
İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi yaraladı
İTO Başkanı Avdagiç: Harcamalar pandemi öncesine döndü
Pars 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç'ın ilk montajı yapıldı
19 Temmuz 2020 Pazar 12:58:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 13:02:00

Nantes Katedrali'nde kundaklama şüphesi

ABONE OL

Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali'nde yangın çıktı. Savcılık sabotaj ihtimali üzerinde durulduğunu açıkladı. Savcı yangının üç noktada çıkmasının tesadüf olamayacağını söyledi.

Fransa'nın Nantes kentindeki Saint-Pierre Katedrali'nde sabah saatlerinde yangın çıktı. Nantes İtfaiye yetkilisi Laurent Ferlay BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yangının birkaç saat içinde kontrol altına alındığını belirtti. Ancak katedral yangında ciddi hasar gördü. Yapının içindeki büyük orgun bulunduğu bölümün tamamen yıkıldığı ve platformun çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

SAVCILIK: TESADÜF OLAMAZ

Medyada yer alan haberlere göre yangının söndürülmesinde 100 itfaiye görevlisi görev yaptı. Savcılık kundaklama ihtimali üzerinde duruyor. Nantes Savcısı Pierre Sennes yaptığı açıklamada, yangının üç noktada çıktığını söyleyerek, bunun tesadüf olamayacağını belirtti. Uzmanlar gün içinde katedralde incelemelerde bulunacak. Başkent Paris’ten bir uzmanın da incelemelere katılacağı açıklandı.

Katedraldeki yangın akıllara Notre-Dame’daki yangını getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Notre-Dame'dan sonra Nantes'in kalbindeki Saint-Pierre-Saint-Paul alevler içinde" ifadesine yer verdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex itfaiyeye sergilediği çaba dolayısıyla teşekkür etti. Castex ayrıca, Nantes'le dayanışma mesajı verdi. Başbakan gün içinde Kültür Bakanı Roselyne Bachelot ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'le Nantes'e giderek incelemelerde bulunacak.

15. yüzyılda inşa edilen Nantes'teki katedralin kulesi ve çatısı daha önce, 1972 yılında çıkan bir yangında yanmış, yapılan uzun süreli restorasyon çalışmalarının ardından katedral 1985 yılında kapılarını yeniden açmıştı. Paris'teki dünyaca ünlü, 857 yıllık Notre Dame Katedrali de 15 Nisan 2019'da çıkan yangında büyük hasar görmüş, katedralde kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle kulelerden biri ve çatı tamamen çökmüştü. 

EN ÇOK OKUNAN HABERLER