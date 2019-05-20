Metal dedektörle 420 bin lira değerinde altın buldu!

Metal dedektörle keşfe çıktı. Bir buçuk kilogram ağırlığında altın keseği buldu. Neredeyse bir paket sigara büyüklüğünde olan altının ağırlığının inanılmaz olduğunu iddia eden şanslı adam fotoğrafları internette paylaştı.

Avustralya'nın batısında metal dedektörle keşfe çıkan bir kişi, 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde altın keseği buldu

Kalgoorlie'de atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde toprağın altında bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti.

İNANILMAZ AĞIR!

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette paylaşırken "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı." dedi.

Avustralya'nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie'de ve civarında yapılıyor.

YÜRÜYÜŞE ÇIKTIĞINDA BULDU!

Ülkede Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.

Avustralya'daki altının dörtte üçü, altın keseğinin de bulunduğu Kalgoorlie bölgesinden çıkarıldı. Kalgoorlie'deki dükkanın, internetten fotoğraflarını paylaştığı altın keseğinin değerinin 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 69 bin ABD doları, 420 bin TL) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

SON YILLARDA BULUNAN EN BÜYÜK ALTIN KESEĞİ

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette paylaştı. Fotoğrafları, Matt Cook adlı bir esnaf paylaştı. Altını bulan adamın adı açıklanmazken Matt Cook, onun tecrübeli bir altın avcısı olduğunu söyledi. Bu, son yıllarda bulunan en büyük altın keseği oldu.

Altın avcılarına malzeme satan esnaf Cook, altının toprağın 45 cm altından çıkarıldığını söyledi ve ekledi:

"Dükkanıma geri dönüp elindeki altını gösterdiğinde yüzüme büyük bir gülümseme oturdu."

"ARADA BÖYLE BÜYÜKLERİ DE ÇIKIYOR"

Curtin Üniversitesi Batı Avustralya Madencilik Okulu Direktörü Prof. Sam Spearing'e göre bölgede daha külük altın keseklerinin bulunması daha sık rastlanan bir durum. Spearing, "Çevredeki madenlerin yanı sıra çok sayıda insan buraya hafta sonları hobi olarak altın avlamaya geliyor. Bazı insanlar ise bunu tam zamanlı olarak yapıyor. Çoğu altın 15 gramdan daha düşük ağırlıkta oluyor ama arada böyle büyükleri de çıkıyor." dedi.

ALTIN KESEĞİ NEDİR?

Topraktan temiz külçe durumunda çıkan altına, altın keseği denir.

(AA)