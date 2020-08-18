Almanya-Rusya arasında kritik görüşme: Masada 'Belarus' var

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18 Ağustos 2020 Salı 14:07:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2020 Salı 14:16:00

Merkel ve Putin Belarus'taki son durumu değerlendirdi

Kaynak: AA

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Alman Hükümeti'nden yapılan açıklamaya göreAlmanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus'taki görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus'taki son durum ele alındı.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, iki liderin görüşmede, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Belarus’taki durumu ele aldığını kaydetti.

Seibert, "Şansölye, krizin üstesinden gelinmesi için Belarus hükümetinin barışçıl göstericilere karşı şiddet kullanmaktan kaçınması, siyasi tutukluları derhal serbest bırakması ve muhalefet ve toplumla ulusal diyaloğa girmesi gerektiğinin altını çizdi." ifadelerini kullandı.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre ise Rusya tarafı, Belarus'un iç işlerine yönelik dışardan her türlü müdahale girişiminin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, krizin tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan AB'ye üye ülkelerin liderleri, yarın video konferans yoluyla düzenlenecek olağanüstü zirvede Belarus'taki gelişmeleri görüşecek.

BELARUS'TAKİ PROTESTOLAR

Belarus Merkez Seçim Komisyonu, 9 Ağustos’ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Aleksandr Lukaşenko'nun yüzde 80,1 oyla kazandığını, en yakın rakibi Svetlana Tikhanovskaya'nın oylarının ise yüzde 10,12'de kaldığını duyurmuştu.

Sonuçların açıklanmasından sonra ülkede protestolar başlamıştı.

Belarus Sağlık Bakanı Vladimir Karanik, dün yaptığı açıklamada, geçen hafta içerisinde protesto gösterileri sırasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3’ü ağır yaralı olmak üzere 158 kişinin hastanelerde tedavi görmeye devam ettiğini bildirmişti.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, dün, izinsiz protestolarda gözaltına alınanların büyük çoğunluğunun serbest bırakıldığını kaydetmişti.

Muhalefet, "hile karıştırıldığı" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabul etmeyerek üst mahkemeye itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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