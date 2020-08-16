Felaket büyüyor! Mauritius'ta karaya oturan petrol tankeri ikiye bölündü

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16 Ağustos 2020 Pazar 13:48:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2020 Pazar 13:48:00

Mauritius'ta çevre felaketi büyüdü: Karaya oturan tanker ikiye bölündü

Kaynak: DHA

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Japon bandıralı tankerin Mauritius Adaları'nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmıştı. O gemi tankerinin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü. Mauritius hükümeti zarar gören herkes için tazminat talep edeceği açıklandı.

MV Wakashio adlı petrol tankerinin Mauritius Adaları’nda karaya oturmasının ardından denize tonlarca petrol sızmaya başlamıştı. Tankerin ikiye bölünmesiyle ekolojik felaket daha da büyüdü.

Hint Okyanusu'nun güneybatısındaki Mauritius’da 25 Temmuz’da karaya oturan ve 4 bin ton petrol taşıyan tanker ikiye bölündü. Mauritius Başbakanı Pravind Jugnauth, yaptıkları çalışmayla daha önce sızıntıyı durdurmayı başardıklarını, ancak tanker ikiye bölününce petrol kontrolsüz bir şekilde okyanusa yayılmaya devam ettiğini belirtti.

MAURİTİUS HÜKÜMETİ TAZMİNAT TALEP EDECEK

Japon bandıralı tankerin içinde bulunan petrol Mauritius ve Japon yetkililer tarafından boşaltılmaya devam ediyordu. Mauritius hükümeti dün gece yaptığı açıklamada, tanker sahibinden temizlik masrafları, hasarlar ve kazadan geçim kaynağı etkilenen herkes için tazminat talep ettiklerini söyledi. Ancak, Mauritius hükümetinin sorumluluk kabul etmeyeceğini vurguladı.

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