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06 Ekim 2020 Salı 08:02:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 08:02:00

Mali'de kurulan geçiş dönemi hükümetine Türkiye'den destek

Kaynak: IHA

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Dışişleri Bakanlığı, Mali'de geçiş dönemi hükümetinin kurulduğunu ve Türkiye'nin Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi Dışişleri Bakanlığı, Mali'de kurulan geçiş dönemi hükümetinin kurulduğunu ve söz konusu ülkedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Mali’de kurulan geçiş dönemi hükümetinin kurulduğunu ve söz konusu ülkedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye, dost ve kardeş Mali’deki gelişmeleri, Sayın Bakanımızın kısa süre önce bu ülkeye yaptığı ziyaretle de teyit edildiği üzere, yakından takip etmektedir.

Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Bah N’Daw tarafından 5 Ekim tarihinde imzalanan Kararname ile Geçiş Dönemi Hükümeti kurulmuş bulunmaktadır.

Geçiş sürecini yönetmek üzere sivil bir Devlet Başkanı ve Başbakan’ın atanmasından sonra Hükümetin de kurulmasıyla anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi ve ülkenin karşı karşıya bulunduğu son derece zorlu sınamaların aşılması için gerekli adımların hızlıca atılacağını umuyoruz. Bu bakımdan BM’nin, ECOWAS’ın ve Afrika Birliği’nin Mali’deki sürecin olumlu bir mecrada ilerlemesi yönündeki çabaları da memnuniyet vericidir. Türkiye, bu süreçte dost ve kardeş Mali’nin yanında olmaya devam edecektir” ifadeleri yer aldı.

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