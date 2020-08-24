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24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32:00

Macron, Libya Başbakanı Serrac'ı Paris'e davet etti

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Türkiye'nin Libya'da üstlendiği role müsaade etmeyiz” şeklindeki ifadesi diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Başkan Erdoğan “Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir” demişti.Libya'da planları tutmayan Macron pes etmiyor. Macron şimdi de Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Paris'e davet etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın Trablus Büyükelçisi Beatrice Le Fraper Başbakan Serrac'ı telefonla aradı. Görüşmede Libya'daki gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Büyükelçi Le Fraper telefon görüşmesinde, ülkesinin uluslararası meşruiyete sahip hükümet ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) arasındaki son ateşkes girişimini desteklediğini belirtti.

Le Fraper ayrıca Macron'un Serrac'a en kısa zamanda Fransa'yı ziyaret davetini de iletti.

- LİBYA'DA TARAFLARIN ATEŞKES ÇAĞRISI

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

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