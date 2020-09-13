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13 Eylül 2020 Pazar 23:08:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 23:08:00

Libya'da darbeci Hafter zorbalığı sürüyor: Göstericilere ateş açıldı

Kaynak: AA

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Libya'da Halife Hafter'in kontrolündeki Merc kentinde, olumsuz yaşam şartlarını protesto etmek isteyen göstericilere Hafter milisleri tarafından ateş edilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Libya El-Ahrar kanalı, Bingazi ve Merc kentlerinde dün sokaklara çıkan göstericilerin başta elektrik kesintileri olmak üzere yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi ve su kesintileri gibi ağırlaşan yaşam şartlarını protesto ettiğini aktardı.

Kanalın, Libya Suç İzleme Örgütünden naklettiği bilgiye göre, Hafter milislerinin Merc kentindeki göstericilere ateş açması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Bingazi kentinde yaşanan gösterilerde ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ifade edildi.

"February" kanalı ise Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin açıklamalarına dayandırdığı haberde, Bingazi'de gece gösteri yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

"February" kanalı, dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokağa çıkan göstericilere ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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