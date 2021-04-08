  • BIST
    1424.87
  • Dolar
    8,1484
  • Euro
    9,7005
  • Altın
    457,9590
İstanbul
2 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteorolojiden İstanbul'a yağış uyarısı: Kuvvetlenerek sürecek
Kremlin'den flaş açıklama: "En kötü senaryolara hazırız"
Kuveyt'ten Türkiye açıklaması
Facebook'tan sonra sıra LinkedIn'de: 500 milyon hesap çalındı
Almanya'dan Türk SİHA'larına önlem!
Tartışmalı fotoğrafa Türkiye'den son nokta
Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken yerli aşı açıklaması
Türk Polisi ATAK'a geçti
Eren-10 operasyonundan güzel haberler geliyor...
Bakan Soylu sert tepki gösterdi: Tedaviye ihtiyaç var
Kripto para piyasasında dalgalanma... Düşüşe geçti
İngiltere'den bir ilk! Halka açılıyor
Datça beşik gibi sallandı
SGK 'Kod-29' uygulamasında düzenlemeye gitti
Rusya'dan 'Türkiye' teklifi
ABD ve komşu arasında sürpriz gelişme!
Soğuk ve yağışlar geri geldi
Selçuk Bayraktar: Terörün kökünü kuruttu
Koruma değil ‘şarlatan'
AB'den çarpıcı analiz: Türkiye olmasa Libya'ya gidemezdiniz
Fransa'da Başkan Erdoğan neden hedefte?
Türkiye'yi tehdit eden Çeçen lider Kadirov'un sansasyonel hayatı!
Her şehit için bir fidan
200 lira, 55 bin liraya satışta
08 Nisan 2021 Perşembe 14:46:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 14:46:00

Kremlin'den önemli ABD açıklaması: "En kötü senaryolara hazırız"

ABONE OL

Kremlin Sözcüsü Peskov Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin, Rusya'ya yönelik öngörülemeyen ve hasmane bir tutum sergilediğini belirterek "ABD tarafının tutumu nedeniyle Rusya ilişkilerde en kötü senaryolara hazırlıklı durumda." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın kimse için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Rusya'ya yönelik tehditleri de kabul etmelerinin mümkün olmadığını anlatan Peskov, "Washington ile ilişkileri uçurumdan atma fikrine sıcak bakmıyoruz ama elbette ABD dahil hiç kimsenin de bizi tehdit etmesine, bize bir şey dikte etmesine ve çıkarlarımıza zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım politikasını "aptalca" olarak tanımlamasını desteklediklerini belirten Peskov, "ABD'nin ülkemize yönelik öngörülemez, saldırgan ve hasmane tutumu, bu politikayı tanımlamak için her türlü jargonu kullanmayı mümkün kılmaktadır. Lavrov, her zaman olduğu gibi ifadelerinde oldukça haklıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Kuzey Akım 2 projesini engellemek amacıyla "Kuzey Akım Özel Temsilcisi" atayacağına yönelik iddiaları da değerlendiren Peskov, "Kuzey Akım 2 gibi ABD ile hiçbir ilgisi olmayan ve başka bir kıtada bulunan projeye özel temsilci atanması, başka ülkelerin içişlerine ve ekonomik çıkarlarına müdahale hakkında güzel bir örnek oluşturmaktadır." dedi.

Peskov, Kuzey Akım 2'ye ortak olan ülkeler ve şirketlerin, projeyi bitirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Toplam maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

ABD, Ukrayna ve Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında, proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

Etiketler : kremlin peskov abd
Hayatı anne olunca anlam kazandı

Hayatı anne olunca anlam kazandı
Pazarda doğal ürün avı

Pazarda doğal ürün avı
Gupse'den karı - koca gafı

Gupse'den karı - koca gafı
Yeni yuvasını İtalya'da kurdu

Yeni yuvasını İtalya'da kurdu
Kutsi'nin güzel güleni

Kutsi'nin güzel güleni
MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM

MASKELERİM YOK OLDUĞUM GİBİYİM
Sabah bayıldı akşam birinci oldu

Sabah bayıldı akşam birinci oldu
Songül artık kısa saçlı

Songül artık kısa saçlı
Sezona hazırlık

Sezona hazırlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER