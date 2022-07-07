VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KKTC Meclis Başkanı: Türk ordusundan vazgeçmek yok
İngiltere Başbakanı Johnson istifa çağrılarını reddetti
Bakan Koca'dan Konya'daki saldırıya tepki: Dehşet saçan canilik
Putin ile Paşinyan telefonda görüştü
'Demir Yumruk' operasyonunda 10 tutuklama
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağına yaptırım
Katar'da kapalı mekanlarda maske yeniden zorunlu oldu
Terör örgütü propagandası iddiasıyla aranan zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporculara tebrik
Eski Dışişleri Bakanı İlter Türkmen hayatını kaybetti
İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı
Başkan Erdoğan: Güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermeyeceğiz
DSÖ: Dünya genelinde 6 binin üzerinde maymun çiçeği vakası var
Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerdeki çocukların sayısı 8 bin 723'e yükseldi
Turuncu kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Von der Leyen: AB Rusya'nın gazı tamamen kesmesine hazırlanmalı
Brent petrolün varili 100 doların altına indi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: FETÖ ile mücadeleyi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz
Bakan Soylu, Kurban Bayramı'ndaki tedbirleri açıkladı
Bakan Akar'dan tahıl koridoru açıklaması
"Son 10 yılda Somali'ye yaptığımız insani yardımların oranı 1 milyar doları aştı"
EYT'de milyonların beklediği adım atılıyor! İşte 3 formül
Korkutan gelişme! Hızla yayılıyor...
Menderes Belediye Başkanı dahil 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
07 Temmuz 2022 Perşembe 00:47:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2022 Perşembe 00:48:00

KKTC Meclis Başkanı: Türk ordusundan vazgeçmek yok

Kaynak: AA

ABONE OL

KKTC Meclis Başkanı Töre, Türk ordusunun Ada'dan çekilmesine kesinlikle karşı çıktığını söyledi. ve "Bu halk yeniden benzer olayları yaşamamalı. Türkiye de buna direnmeli, Kıbrıs Türk halkı da buna buna direnmeli. Türk ordusundan vazgeçmek yok" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Sivil Toplum İnisiyatif Merkezi'nde (TUSİM) "Kıbrıs'ın Gelecek Vizyonu" başlıklı bir konuşma yaptı.

KKTC'nin bağımsız bir devlet olarak kurulmasından sonra federasyon görüşmelerinin yapılmasını doğru bulmadığını belirten Töre, Türkiye ve KKTC'nın Ada'da iki egemen devlet çözümünden yana olduğunu, bunun dışında bir anlaşmaya yanaşmayacağını vurguladı. Töre, "KKTC'de iki egemen devlet çözümü hayata geçirilmezse biz bu şekilde yolumuza devam ederiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İngilizlerin, Fransızların Rumların veya Birleşmiş Milletlerin hediyesi değil. Bu devlet, şehitlerimizin, gazilerimizin bize emanetidir. Onlara ihanet edemeyiz. KKTC'nin ortadan kalkmasını kabul edemeyiz. Türk ordusunun garantörlüğünün bozulması ve Ada'dan çekilmesini asla kabul edemeyiz." diye konuştu.

"MİLLİ DAVA DEDİĞİMİZ KIBRIS MESELESİNDE SAĞLAM DURMALIYIZ, ALDANMAMALIYIZ"

Töre, Kıbrıs'ın enerji kaynakları bakımından zengin Doğu Akdeniz'de önemli bir konuma sahip olduğunu, dolayısıyla Mavi Vatan kavramının sadece karayı kapsamadığını, aynı zamanda deniz altındaki zenginliklere sahip olmayı da kapsadığını söyledi.

ABD, Rusya, Fransa gibi ülkelerin bu bölgede uçak gemileri ve denizaltı bulundurduğunu kaydeden Töre, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ise 'Sen burada sondaj yapma, sismik araştırma yapma, geri çekil. Kıbrıs Adası'nda ayrı devlet kuramazsınız, bu devletten vazgeçin, birleşik Kıbrıs olsun, federasyon olsun' diyorlar. Hatta Türk askerinin Ada'dan çekilmesini istiyorlar. Bunlar artık kabul edilemez talepler. Dolayısıyla milli dava dediğimiz Kıbrıs meselesinde sağlam durmalıyız, aldanmamalıyız. Ne BM ne de Avrupa Birliği bizi aldatmamalı."

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünün Türk dış politikasının tüm alanlarına yansıdığını belirten Töre, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatları, dünyanın birçok yerine asker göndermesi cihanşümul bir anlayışla Afrika içlerine kadar giderek o mazlum insanlara yardım etmesi dünyanın beşten büyük olduğunu göstermiştir. Türkiye aynı zamanda Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve Orta Doğu'da etkin bir hale gelerek bunu göstermiştir."

Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yaşatılmasının artık milli beka meselesi haline geldiğini, KKTC'nin varlığını koruma konusunda sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

"TÜRKİYE VE KKTC'Yİ BÖLGEDE DIŞLAYAN HİÇBİR EYLEME İZİN VERMEYECEĞİZ"

Türk ordusunun Ada'dan çekilmesine kesinlikle karşı çıktığını dile getiren Töre, "Böyle bir şey kabul edilemez, kabul etmem. Kıbrıs Türk halkı yeniden aynı olayları yaşamamalı. Dünya bizi aldatmamalı. Türkiye de buna direnmeli, Kıbrıs Türk halkı da buna direnmeli. Türk ordusundan vazgeçmek yok. Dünyada barış, Kıbrıs'ta barış elbette olsun ama devletten vazgeçmek yok. Savaşı isteyen kim? Silahı seven kim? Ama dünya vazgeçmiyor. Ne silahtan vazgeçiyor ne bizim üzerimizdeki emperyalist emellerinden vazgeçiyorlar. " şeklinde konuştu.

Rum ve Yunanların yüzyıllardır "Helen Adası" hayalinden vazgeçmediğini vurgulayan Töre, silahlanmaya ve savaşa karşı olmalarına rağmen Türkiye ve KKTC'yi bölgede dışlayan hiçbir eyleme izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye ve KKTC'ye yönelik yapılan tüm geri adım attırma çabalarının işe yaramayacağını ifade eden Töre, "Hayır" çekme sırasının artık Türkiye'de olduğunu vurguladı.

Etiketler : türkiye kktc türk ordusu
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım
Ayrıldık gibi!

Ayrıldık gibi!
Sağlıklı bacağın sırrı spor

Sağlıklı bacağın sırrı spor
Listeleri sallayacak

Listeleri sallayacak
3. kez evlendi

3. kez evlendi
Çizgi roman yazdı

Çizgi roman yazdı
Uyku sorunu yaşıyorum

Uyku sorunu yaşıyorum
Sanatseverler bir arada

Sanatseverler bir arada
Makyajsız paylaşım

Makyajsız paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX