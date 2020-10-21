"Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak asla çözümden kaçan taraf olmadıklarını ifade etti.

"Müzakere masasından kaçmayız Biz de çözüm istiyoruz" diyen Tatar, "Ama Kıbrıs Türkü'nün de beklentileri vardır. Kıbrıs Türkü 1974'ten sonra devlet kurmuştur, Cumhuriyet kurmuştur. Onurlu bir yaşam, onurlu bir gelecek, kendi devletimize sahip çıkmak, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmemek ve dolayısıyla artık yeni bir gelecekte; federasyon, federasyon çerçevesinde bizlere kurulması düşünülen tuzaklara bizler asla müsaade etmeyiz" dedi.

HALKTAN ONAY ALAN ANLAYIŞ

Kıbrıs konusunda farklı düşünceleri ifade ettiğini anlatan Tatar, "Halktan onay aldık, söylediğimiz farklı şeyler vardır. Söylediğimiz biz müzakere masasında artık ezik, başı eğik olmak istemiyoruz. Onurumuzla orada oturmak istiyoruz. Bizler ambargo ve tecritlere karşı çıkıyoruz. Kıbrıs Türklerini ezerek, bizlere bir çözüm dayatması anlayışı var. Bizler bunu asla kabul etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti arkamızdadır" ifadelerini kullandı.