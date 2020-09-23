Kazakistan, Libya'ya yönelik silah ambargosunu ihlal eden hava yolu şirketlerinin faaliyetini durdurdu

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, şubat ayında Kazakistan tescili uçaklarla silah ambargosu uygulanan Libya'ya silah tedarikinin yapıldığı böylece Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yaptırımlarının ihlal edildiğine ilişkin yazı geldiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık tarafından BMGK ambargosunu ihlal eden Kazakistan'da kayıtlı "Azee Air", "Sigma Airlines" ve "Jenis Air" hava yolu şirketlerinin denetlendiği kaydedildi.

Söz konusu operatör firmalara ait uçakların sahiplerinin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Britanya Virgin Adalarında kayıtlı yabancı şirketler olduğu aktarılan açıklamada, "Operatör firmaların uçakları yabancı müşterilerin menfaatine Orta Doğu bölgesinde işletildi. Uçakların ana üssü BAE'dir. BMGK'nin yaptırımları altında olan ülkeye uçuşlar üçüncü ülkelerin topraklarından gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, uluslar arası uygulamaya göre, yurt dışında oluşturulan ve taşınan malların niteliğinin Kazakistan tescili operatör firmalar tarafından izlenmediğine, bunun uçakların kalktığı ülkelerce kontrol edildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, denetleme sonucu uçakları BMGK yaptırımlarını ihlal eden üç firmanın faaliyetinin askıya alındığı ifade edildi.