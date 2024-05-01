Vali Yiğitbaşı, Frigya'nın tanıtımı için öğrencileri dinledi
Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, tarihi Frig vadisinin daha fazla tanıtılması noktasında üniversite öğrencilerinin görüş ve önerilerini dinledi.
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, valilik himayelerinde düzenlenen Tarihi Frig Vadisi ve Ayazini Doğa ve Kültür Gezisine katıldı.
Vali Yiğitbaşı bu çerçevede Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Her iki üniversiteden 60'tan fazla kulüp ve topluluktan 170 öğrencinin katıldığı buluşmada Vali Yiğitbaşı, öğrencilerden Frigya'nın daha fazla tanıtılması noktasında önerilerini, bölgede edindikleri izlenimlerini ve taleplerini dinledi.
Keyifli bir ortamda geçen programın ardından Vali Yiğitbaşı öğrencilerin talep ve önerilerini dinleyerek hepsini ilgililere not ettirdi.
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