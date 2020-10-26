Katar'ın F-35 hamlesi İsrail'i panikletti: ABD çıkarlarını kollar

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Pazar günü yaptığı açıklamada, Katar'ın İran ve Filistin'deki Hamas bağlantıları göz önüne alındığında, İsrail'in F-35 alımına kesinlikle karşı çıkacağını belirtti.

Ancak Steinitz'a göre, İsrail'in böyle bir anlaşmaya itiraz etmesine rağmen ABD, Katar'a gelişmiş F-35 savaş uçakları satabilir.

Steinitz, Ynet TV'ye verdiği demeçte, "(Katar) isterse ve parasını ödemeye razı olursa, er ya da geç F-35 alacaklarından şüphem yok.' dedi.

Steinitz sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu, dikkate almamız gereken bir varsayım. ABD yönetimi, özellikle Rusya ve Çin'den teklif edilen rakip gizli jetler karşısında, nihayetinde Amerikan çıkarlarını kollar.

Reuters'ın 7 Ekim'de yayımlanan bir haberine göre, gaz zengini Katar, şimdiye kadar yalnızca İsrail'e tedarik edilen Lockheed Martin uçağı F-35'i satın almak için resmi bir talepte bulundu. Washington'un bu tür satışlarda istişare ettiği İsrail, buna karşı çıkacağını açıkladı.

ABD'li yetkililer, İsrail ile sözde 'normalleşme' adı altındaki ihanet anlaşmaları nedeniyle, F-35'i Birleşik Arap Emirlikleri'ne satma konusunda açık kapı bıraktı. Bahreyn de 15 Eylül'de İsrail ile ilişkilerini normalleştirdi. Ancak, Katar'ın jeti satın alma teklifine sıcak bakan ABD, İsrail'i tedirgin etti.

Steinitz'e göre, birbirini izleyen ABD yönetimleri, bölgede İsrail'in askeri üstünlüğünü korumaya çalıştı. Ancak, İsrail'in itirazları rağmen, ABD geçmişte de İsrail'in itirazlarına rağmen, Arap ülkelerine uçak satışları gerçekleştirdi.

İsrail başlangıçta BAE'nin F-35'leri almasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Cuma günü Savunma Bakanı Benny Gantz, 'Wahington'ın verdiği yeni güvenlik garantileriyle' ABD'den dönünce, İsrail yönetimi bu satışa yeşil ışık yaktı.

İsrail medyasında Trump yönetiminin, F-35 satışıyla Katar-İsrail ilişkilerini normalleştirmeye teşvik edebileceği yönünde spekülasyonlar var. Öte yandan Katar, İsrail'in Filistin zulmü nedeniyle ülkeye karşı cephe almış durumda.

star.com.tr