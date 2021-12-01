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01 Aralık 2021 Çarşamba 22:51:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 22:51:00

Kanadalılar, Kovid-19 salgını nedeniyle çocuk sahibi olma planlarını değiştirdi

Kaynak: AA

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Kanada'da yapılan anket, birçok Kanadalının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelediğini ve daha küçük aileler planladığını ortaya koydu.

Kanada resmi istatistik kurumu StatCan, Kovid-19 salgının sosyal boyutlarını değerlendirmek için araştırmalar serisi başlattı.

Kanada Sosyal Araştırması isimli çalışmanın ilk serisi olan Kovid-19 ve Refah araştırması kapsamında, 15 ila 49 yaş arası Kanadalılarla gerçekleştirilen ankette katılımcılara, aile planlamalarında salgın nedeniyle değişiklik yapıp yapmadıkları, çocuk sahibi olma istekleri, kaç çocuk planladıkları ve sosyodemografik özelliklerinin aile planlarını değiştirme olasılığı soruldu.

Anket, katılımcıların yaklaşık dörtte birine karşılık gelen yüzde 24'ünün Kovid-19 salgını nedeniyle aile planlamalarını değiştirdiğini veya ertelediğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 19'u salgın nedeniyle önceden planladığından daha az çocuk sahibi olmak isterken, yüzde 4'ü önceden planladığından daha fazla çocuk sahibi olmak veya düşündüklerinden daha erken çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi.

Ankete katılan 15-49 yaş grubunun bilimsel olarak doğurgan kabul edildiğine dikkati çekilerek, ülke genelinde bu grupta 15,8 milyon kişinin bulunduğu kaydedildi.

Dünya sıralamasında, yüzde 1,40 ile düşük doğum oranına sahip ülke kategorisinde olan Kanada, halkın çocuk sahibi olmasını teşvik edici uygulamalara da sahip.

Doğurganlık artışında, 2006'dan 2020'ye kadar eksi 3,6 düşüş gerçekleşen Kanada'da işgücü ihtiyacı, göçmen ve mülteci alımları ile giderilmeye çalışılıyor.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı daha önce ülkeye 2021'de 401 bin, 2022'de 411 bin ve 2023'te de 421 bin göçmen alınacağını duyurmuştu.

Etiketler : kanadalılar kovid 19 göçmenlik
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