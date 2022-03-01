Kanada'dan Ukrayna'ya insani yardım, Rusya'ya yeni yaptırım

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, yaptığı açıklamada, "Ukraynalı çocukların hayatları kaosa sürüklendi. Sınıflarının yerini bomba sığınakları aldı. Oyun alanları savaş alanı oldu. Yatakları sert zemin haline geldi. Kanadalılar olarak adımlarımızı hızlandırdık. Bu nedenle bugün Kanada, Ukrayna halkı ve komşu ülkelere kaçmak zorunda kalanlar için 100 milyon dolar insani yardım fonu sağlayarak bu çağrıyı destekliyor. Bu zor dönemde Ukraynalı dostlarımızın ve ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yardımın acil sağlık hizmetleri, koruma, yerinden edilmiş nüfuslara destek ve barınma, su ve sanitasyon ile yiyecek gibi hayat kurtaran temel hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olacağı kaydedildi.

- KANADA'DAN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Öte yandan Kanada, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdiğini duyurdu.

Kanada Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, balıkçı gemileri de dahil olmak üzere tüm Rus gemilerinin Kanada limanlarına ve iç sularına girmesinin yasaklanacağı belirtildi.

Açıklamada yasağın, Özel Ekonomik Önlemler Yasası uyarınca alındığı bu hafta içinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra açıklamada, "Rusya, Ukrayna'daki saldırganlığından sorumlu tutulmalıdır. Kanada bu saldırganlığa yanıt vermek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edecektir. Bugün, Kanada limanlarını ve iç sularını Rusya'ya ait veya tescilli gemilere kapatmak için adımlar atıyoruz." dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly de "Putin, Ukrayna ve halkına yönelik korkunç ve haksız saldırısını sürdürürken Kanada, Rus liderliğinin saldırgan ve istikrarsızlaştırıcı eylemleri nedeniyle cezalandırılmasını sağlamak için elindeki her aracı kullanacak. Kanada, Rusya'nın uluslararası hukuku bariz bir şekilde hiçe saymasına yanıt vermek için önlemler almaya devam edecek. Mesajımız açık: Kanada, Ukrayna'nın ve onun cesur ve dirençli insanlarının yanındadır." açıklamasını yaptı.