İşte Putin'in zafer planı

Rus yetkililer, Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya destekli ayrılıkçıların işgalden önce geniş topraklara sahip olduğu Donetsk ve Luhansk'a atfen Donbas bölgesinin "tamamen kurtarılmasına" odaklanacaklarını söylemişti.

Batılı yetkililer, Rusya'nın Donbas bölgesindeki asker sayısını iki, hatta üç katına çıkarmasını beklediklerini söylüyor. Bölgeden gelen haberler ve uydu fotoğrafları da Rusya'nın Ukrayna sınırı yakınlarındaki Belgorod, Voronezh ve Rostov bölgelerinde yığınak yaptığına işaret ediyor.

TAKVİYE GÜÇLER GÖNDERİYOR

BBC Türkçe'deki habere göre takviye güçler, Ruslar'ın güneyden ilerlemesini desteklemek için Harkov bölgesine de gönderiliyor. Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre İzyum'dan Slovyansk'ta ilerleyip, Ukrayna güçlerini çembere almayı umuyorlar.

HEDEF: KÖPRÜ OLUŞTURMAK

Rusya lideri Vladimir Putin Donbas dediğinde, Ukrayna'nın eski kömür ve çelik üreten bölgesine atıfta bulunuyor. NATO da, Rus güçlerinin güney kıyılarında Donetsk'in batısından Kırım'a dek uzanan bir kara köprüsü kurmaya çalışmasını bekliyor.

Rusya lideri daha önce birçok kez, Ukrayna'nın doğuda soykırım yaptığını ileri sürmüş, ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı. Savaş başladığında, doğu bölgelerinin üçte ikisi Ukrayna'nın elindeydi. Geriye kalanıysa sekiz yıl önce başlayan savaş sırasında Rus destekli devletçikler kuran ayrılıkçıların elindeydi.

İşgalden hemen önce, Putin iki bölgenin tümünü Ukrayna'dan bağımsız ilan etmişti.

KRİTİK TARİH: 9 MAYIS

Rusya bu bölgeleri ele geçirebilirse, Putin savaştan bir başarı elde etmiş olacak.

Bu başarı 9 Mayıs'tan önce gelirse, 9 Mayıs'ta Naziler'in 1945'te yenilmesinin yıldönümünde bunu kutlayabilecek.

ZELENSKİ'DEN DONBAS AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ve Moskova hükümetinin yeni stratejilerini değerlendirdi. Al Jazeera'ya konuşan Ukraynalı lider, başkent Kiev'e düzenlenecek bir saldırının hâlâ ihtimal dahilinde olduğunu belirtti. Zelenski, Rusya'nın Kiev'i ele geçirme hedefinden tamamen vazgeçmediğini belirterek, eğer Donbas kaybedilirse Rusya'nın başkente saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Rusya'nın Donbas'ta büyük çaplı bir harekât planladığını belirterek, tren istasyonu saldırısında Moskova'nın doğruları söylemediğini belirtti.