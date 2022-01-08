İsrailli bakanın Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı

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08 Ocak 2022 Cumartesi 10:32:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 10:33:00

İsrailli bakanın 1948'de Filistinli kadınlara tecavüzü savunduğu ortaya çıktı

Kaynak: AA

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İsrail Devlet Arşivi belgelerine göre, İsrail'in ilk Tarım Bakanı Aharon Zisling 1948'de Yahudilerin Arap kadınlara yönelik "tecavüz olaylarını affedebileceğini" söylüyor.

İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde sansürlenen ancak yaşanan teknik bir hata nedeniyle ilk kez ortaya çıkan 1948 yılına ait bazı belgeler, üst düzey İsrailli yetkililerin Filistinli kadınlara tecavüzü ve Filistin köylerinin yok edilmesini savunan skandal açıklamalarını gün yüzüne çıkardı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz günlerde İsrail Devlet Arşivinin internet sitesinde yayınlanan belgeler, İsrailli yöneticilerinin Temmuz 1948'de yaptığı bir toplantının dökümünü içeriyordu.

1948 Arap-İsrail Savaşı dönemine ait dijitalleştirilmiş belgelerde, Yahudi asker ve sivillerin Filistinli Araplara karşı işlediği savaş suçlarına ilişkin İsrailli yöneticilerin bazı beyanları karartılarak sansürlendi.

SANSÜR KAZASI SKANDAL İFADELERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Ancak sitede yaşanan teknik bir hata nedeniyle, bazı cümlelerin üzerinde sansür amacıyla kullanılan karartmaların tek bir tıklama ile kaldırılabildiği görüldü.

Haaretz'in sansürsüz halini de paylaştığı belgelere göre, toplantıya katılan İsrail'in ilk Tarım Bakanı Aharon Zisling, 1948'de Yahudilerin Arap kadınlara yönelik "tecavüz olaylarını affedebileceğini" söylüyor.

Zihling, şu ifadeleri kullanıyor:

"Ramle'de tecavüz vakaları yaşandığını varsayalım. Tecavüz olaylarını affedebilirim ama diğer eylemleri affetmeyeceğim."

BEN GURİON'DAN "FİLİSTİN KÖYLERİNİN YOK EDİLMESİ" ÇAĞRISI

Belgenin ilerleyen sayfalarında sansürlenen bir diğer ifade ise İsrail'in kurucusu ve ilk Başbakanı David Ben Gurion'a ait.

Belgenin sansürlü versiyonunda Ben Gurion'un "Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım." sözlerine yer veriliyor. Ancak karartılan cümleler açığa çıktığında, İsrail liderinin tam olarak şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

"Köylerin toptan yıkılmasına karşıyım. Ancak büyük tehlike oluşturan ve büyük tehlike oluşturacak yerler var ve bunları yok etmemiz gerekiyor."

Toplantıdaki İsrailli yetkililer ayrıca Kudüs, Yafa ve Hayfa gibi kentlerde "Yahudi askerler kadar sivillerin de savaş suçlarına karıştığını" belirtiyor ve Yahudi sivillerin bile bu savaş suçlarına ortak olması karşısında şaşırdıklarını ifade ediyor.

FİLİSTİN'DEKİ "BÜYÜK FELAKET": NEKBE

Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ilan eden David Ben Gurion, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda da ülkesinin liderliğini yapmıştı.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Etiketler : israil filistin tecavüz nekbe
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