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İsrail'in vahşet tablosu: "Gazze'de bebekler dünyanın gözü önünde can veriyor!"
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05 Mart 2024 Salı 22:14:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 22:14:00

İsrail'in vahşet tablosu: "Gazze'de bebekler dünyanın gözü önünde can veriyor!"

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'de bebeklerin "dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can verdiğini" açıkladı.

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarında öldürülen bebek ve çocuklara ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı, Gazze'nin kuzeyinde 2 yaş altındaki her 6 çocuktan birinin ciddi derecede yetersiz beslenme sıkıntısı yaşadığı belirtilerek, "Bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, bombardımanlar ve İsrail kuşatmasının yol açtığı sıkıntılar nedeniyle hayatını kaybeden Gazzeli çocuklara değinilen paylaşımda, söz konusu çocuk ölümlerinin "önlenebilir" olduğunun altı çizildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, 3 Mart'ta İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde 15 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiğini, 6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Etiketler : UNRWA GAZZE İSRAİL FİLİSTİN BEBEK BM
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