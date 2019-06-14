  • Bist 100
    90.787
  • Dolar
    5,8893
  • Euro
    6,6051
  • Altın
    254,0447
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek 14 bin Amerikalı bir hafta boyunca Suriyeli mültecilerle aynı erzağı yiyecek
Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı Vali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 180. yılını kutladı
Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik Bakan Ersoy: Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik
Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı Altun, Yeni Akit Haber Müdürü Alan'a saldırıyı kınadı
TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı TÜGVA'dan öğrenciler için doğa kampı
Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu Mogan Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Er: YÖK'te bütün faaliyetlerin merkezine kaliteyi koyuyoruz
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin Malezya Başbakanı Muhammed: Yolsuzluğu reddedin
Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu Başkan Erdoğan'dan vefa telefonu
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye'nin güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü engellemek istiyorlar
KADEM'den herkesi duygulandıran video! KADEM'den herkesi duygulandıran video!
Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı Son dakika... MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler? Ekonomist Mustafa Aşkın açıkladı! ABD’nin yaptırımları Türkiye ekonomisini nasıl etkiler?
Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda: Rusya, ilişkilerde S-400’ü ayrı tutuyor
İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok! İki Alman kulübünden Dorukhan'a şok!
YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı YKS öncesi öğrenciler ne yapmalı? Eğitim uzmanı açıkladı
Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti Bulgaristan 63 tarihi eseri Türkiye'ye iade etti
Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı Son Dakika... Gri kategoride aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Haziran 2019 10:44 | Cuma

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten ABD'ye "sabotaj diplomasisi" suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçladı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savundu.

Saldırıların failleri olarak "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i işaret eden Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin (saldırıların hemen ardından) gerçekçi veya dolaylı kanıtlar sunmadan İran'a karşı iddialarda bulunması, B Takımı'nın İran'a karşı Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun diplomatik çabalarını da hedef alan sabotaj diplomasisine geçtiğini açıkça ortaya koyuyor."

İran Dışişleri Bakanı, diğer mesajında da bu tür sabotajlara karşı daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, "Geleceği gördüğüm için değil B Takımı'nın geçmişini bildiğim için uyardım." ifadesini kullandı. 

- UMMAN KÖRFEZİ'NDE İKİ PETROL TANKERİNE SALDIRI 

Umman Körfezi'nde dün iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti. 

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Seko Hiroşige, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu. Tankerlerden birinin Japonya, diğerinin ise Norveç'e ait olduğu belirtilmişti. 

Saldırılar, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiği sırada yapılmıştı. 

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasında bulunmuştu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı da İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tankerlerden birinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

AA

MHP Lideri Bahçeli İstanbul'a mitili attı
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine "devamsızlık" affı
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu için ilk yorum
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), BenimBabam etiketiyle Babalar Günü'ne özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Dikkat çeken açıklama: Saldırıların zamanlaması manidar''
Emre Belözoğlu ve Ali Koç bir arada
Köpek sandığı hayvanı evine götürünce tutuklandı
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı
Ot biçerken aniden ortaya çıktı... Görenleri şaşırttı
Edirne'nin İbrice Limanı'nda dev uçak böyle batırıldı
Başkan Erdoğan'dan 'karne günü' mesajı
Cari açık 15 yılın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye-AB İlişkilerinde Yeni Dönem: DMW'nin başına ilk kez bir Türk geçti
Eski MİT'çiden flaş '11 Eylül' iddiası: 40 gün önce CIA'ye söyledik...
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi
150 yıllı tarihinde 7. kez taşınacak! Hazırlıklar başladı
Çalışmalar  7/24 devam ediyor... Dev projede sona yaklaşıldı
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Sonuçları ne olursa olsun vazgeçmek mümkün değil
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ