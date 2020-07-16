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16 Temmuz 2020 Perşembe 15:32:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 15:32:00

İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz

Kaynak: AA

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İran Dışişleri Bakanı Zarif, ülkenin güneyindeki Kiş Adası'nın Pekin-Tahran arasındaki 25 yıllık anlaşmayla Çin'e bırakıldığı iddialarına tepki göstererek, "İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz." dedi.

İran Meclisi Haber Ajansı'na (ICANA) konuşan Zarif, İran ile Çin arasında görüşmeleri devam eden 25 yıllık anlaşma ve bu çerçevede ortaya atılan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili müzakere aşamasında olduklarını ve anlaşmada yasal taahhütlerin yer alması halinde bunu Meclis'e sunacaklarını aktaran Zarif, görüşmelerin yasama organından gizli yapılmadığını ifade etti.

İran ile Çin arasında görüşmeleri süren 25 yıllık anlaşmaya göre, güneydeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Basra Körfezi'ndeki Kiş Adası'nın Pekin yönetimine bırakıldığı yönündeki iddialara tepki gösteren Zarif, "Bu iddialar doğru değildir. Burada doğruluktan eser yoktur. İran'ın bir metre arazisini dahi kimseye vermedik. İran'ın bir karış toprağının dahi kullanım hakkını Çin'e vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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