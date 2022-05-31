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Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası
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31 Mayıs 2022 Salı 00:48:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 00:48:00

Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı iddiası

Kaynak: AA

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Irak'ın Enbar kentinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Hava Üssü'ne iki füze atıldığı iddia edildi.

Irak basınında yayımlanan haberlere göre ABD askerlerinin bulunduğu üsse iki füze atıldı.

ABD tarafından veya Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler : Irak basını ABD Irak resmi makam
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