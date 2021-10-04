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04 Ekim 2021 Pazartesi 07:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 10:18:00

Irak seçimlerine PKK'dan sabotaj

Kaynak: Akşam

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Irak genelinde 10 Ekim'de yapılacak seçimler, terör örgütü PKK'nın engellemelerine sahne oluyor. PKK, Kuzey Irak'ta Sincar'a KDP ve diğer bazı siyasi parti temsilcilerinin girmesini engelledi.

Kuzey Irak'ta yayın yapan medyada yer alan haberlere göre, PKK, KDP heyeti ve beraberindeki Irak güvenlik güçlerinin Sincar bölgesinde bulunan Şerafettin Türbesi yakınlarındaki Gohbel Köyü'ne girişleri engellendi. Akşam'ın haberine göre, KDP Musul Örgütlenme Teşkilatı Sorumlusu Aşti Koçer, "PKK bugün değil, birkaç yıldır KDP'ye karşı bu tür bir yaklaşım sergiliyor. Korkusunu anlıyoruz. Çünkü her geldiğimizde PKK'nın etrafında topladığı insanlar onlardan ayrılıyor. Biz burada olursak etraflarında kimse kalmaz diye korkuyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, halkımız Sincar'a geri dönecek. Burada resmi ve meşru bir yönetim hüküm sürecek" dedi.

KDP konvoyunun Sincar'a geçişini engelleyen PKK'lı gruba bölgede Haşdi Şabi'nin de destek verdiği öğrenildi.

'KANDAHAR GİBİ'

KDP Politbüro üyesi Cafer Eminki ise, "Bugün de görüldü ki PKK burada seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini engelleyecek. Bu bölgede Irak ordusu değil, PKK hüküm sürüyor. Burası Torabora, Kandahar'a çevirmişler" dedi.

Etiketler : sincar ırak pkk seçim
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