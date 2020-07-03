03 Temmuz 2020 Cuma 17:29:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 17:29:00
İngiltere'den Türkiye'ye '14 günlük karantina' muafiyeti
İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'ye muafiyet getirdi.
İngiltere yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye’ye muafiyet getirdi.
- İngiltere'den Türkiye'ye karantina muafiyeti
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