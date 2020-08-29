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29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:39:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:39:00

İngiltere'den Kovid-19 uyarısı! Vakalar tekrar artıyor

Kaynak: AA

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesindeki yeni koronavirüs vakalarının sayısının tekrar arttığını söyledi: "Önümüzdeki hafta ülkedeki okulların yeniden açılmasıyla salgını durdurmakta zorlanabiliriz." dedi.

Bakan Hancock, Times gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin kış aylarında daha geniş karantina uygulamalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İnsanların kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirmesiyle Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabileceğine dikkati çeken Hancock, dünyanın farklı bölgelerinde salgında ikinci dalganın açıkça görüldüğünü ifade etti.

Hancock, "Bu, çok ciddi bir tehdit. İngiltere'de de Kovid-19 vakaları tekrar artıyor. Ülkede gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabiliriz. Kış aylarında kendimizi ciddi vaka artışıyla mücadele içinde bulabiliriz. Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamaları devreye girebilir." degerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 aşısının gelecek yıl içinde hazır olabileceğinin öngörüldüğünü belirten Hancock ancak daha yakın zamanda aşı konusunda güzel haberler almayı umut ettiğini vurguladı.

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