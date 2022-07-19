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19 Temmuz 2022 Salı 14:42:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2022 Salı 14:42:00

İngiltere, 39 santigrat derece ile tarihinin en sıcak gününü yaşıyor

Kaynak: AA

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Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler 39 santigrat dereceyi gördü.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 39.1 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

Etiketler : İNGİLTERE SICAKLIK Meteoroloji
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