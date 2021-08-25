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25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 18:34:00

İngiliz hava yolu şirketi: 2022 için en çok Türkiye'ye rezervasyon alıyoruz

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İngiltere'nin önemli hava yolu şirketi ve tur operatörlerinden EasyJet, önümüzdeki yıl için en çok Türkiye'ye rezervasyon aldıklarını açıkladı.

EasyJet'in hayata geçirdiği tur operatörü Easyjet Holidays, gelecek yıl tatil için en çok Türkiye'nin tercih edildiğini duyurdu.

EasyJet Holidays Satış Sorumlusu Brad Bennetts, Travel Weekly dergisine verdiği demeçte, 2022 tatil sezonu için rezervasyonların şimdiden başladığını söyledi.

Rezervasyonlarda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını vurgulayan Bennetts, "Özellikle Antalya tercih ediliyor." dedi.

Tatil rezervasyonlarında Türkiye'yi Portekiz'in Algarve bölgesi ile İspanya'ın Mallorca Adası takip ediyor ve satışlarda 4 yıldızlı "her şey dahil" oteller başı çekiyor.

The Sun: 2022'de en popüler Türkiye

İngiliz The Sun gazetesi de "Türkiye 2022'nin en popüler tatil noktası" başlığıyla bir haber yayımladı.

İngiliz turistler için popüler tatil noktaları arasında yer alan Türkiye'ye 2019'da İngiltere'den 2 milyon 562 bin turist gelmişti.

Etiketler : Brad Bennetts İngiliz The Sun Travel Weekly Akdeniz Bölgesi
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