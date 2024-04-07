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Gazze için ateşkes ve esir takası müzakereleri: İsrailli heyet Mısır'a gidiyor
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07 Nisan 2024 Pazar 18:44:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 18:44:00

Gazze için ateşkes ve esir takası müzakereleri: İsrailli heyet Mısır'a gidiyor

Kaynak: AA

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İsrailli heyet, Katar, Mısır ve ABD öncülüğünde yeniden başlaması beklenen ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turu için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeni turunu görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor.

İsrail merkezli "Walla" sitesine konuşan iki üst düzey yetkiliye göre, İsrail heyetinin, Katar, Mısır ve ABD öncülüğünde yeniden başlaması beklenen görüşmelere katılma kararı savaş kabinesinde alındı.

Savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın sağlanması için İsrail müzakere ekibinin yetki alanını genişletmeye karar verdi.

Mossad Direktörü Barnea, Şin-Bet Direktörü Bar, İsrail ordusunda kayıp kişiler ve esirlerden sorumlu komutan Nitzan Alon bu akşam Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD dış istihbarat teşkilatı CIA Direktörü Bill Burns ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşmek üzere Kahire'ye gidecek.

İsrailli üst düzey yetkili, İsrailli heyetin görevinin arabulucuların teklifini değerlendirmek ve kabineyi bilgilendirmek olduğunu söyleyerek, "Onların görevi geri gelip ne olacağını söylemektir." dedi.

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Etiketler : Gazze Ateşkes Filistin İsrail Mısır
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