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17 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 13:00:00

Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı İsrail'i uyaran 13 ülke ortak mektup gönderdi

Kaynak: AA

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Dünyanın önde gelen 13 ülkesinin dışişleri bakanları, İsrail'e ortak mektup göndererek Refah'a yönelik geniş çaplı kara saldırısına karşı uyarıda bulundu.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre mektup, G7 ülkelerinden Kanada, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve İngiltere'nin yanı sıra Avustralya, Danimarka, Finlandiya, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İsveç tarafından imzalandı.

ABD'nin mektubu imzalamadığı ve kendi inisiyatifiyle İsrailli yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Dört sayfalık mektupta İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunma hakkını desteklediklerini bir kez daha teyit eden 13 ülkenin dışişleri bakanları, Refah'a yönelik geniş çaplı askeri saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun Filistinli siviller için felaket niteliğinde sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Dışişleri bakanları, ayrıca İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki yıkıcı ve giderek kötüleşen insani krizi hafifletmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapması gerektiğinin altını net şekilde çizdi.

Bakanlar, Filistinli sivillere acilen ihtiyaç duyulan insani yardımların ulaştırılabilmesi için İsrail'in Refah Sınır Kapısı da dahil tüm geçiş noktalarını açmasını talep etti.

Mektupta İsrailli yetkililerden uluslararası yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'ye erişimine izinleri vermeleri istendi.

Etiketler : israil refah kara saldırısı
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