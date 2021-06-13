G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek

G7 ülkeleri yoksul ülkelere 1 milyar doz aşı hibe edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 ülkelerinin ihtiyaç sahibi ülkelere toplam 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe etmek üzere anlaştığını duyurdu.

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde gerçekleştirilen G7 zirvesi ardından yaptığı açıklamada Jonhson, ülkelerin "milliyetçi yaklaşımları" reddettiğini söyledi.

Dünya ülkelerinin aşılamasında rol alarak G7'nin demokratik değerlerinin de gösterileceğini belirten Johnson, bu durumun "tarihin en büyük tıbbi başarısı" olacağını dile getirdi.