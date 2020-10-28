Fransız vekil Macron'u ve siyasetini yerden yere vurdu

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28 Ekim 2020 Çarşamba 23:36:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 23:37:00

Fransız vekilden Macron'a eleştiri: Ülkedeki devasa sorunları çözmez, iç savaşa sürükler

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Fransız vekil Clementine Autain, Fransa'nın ve Macron'un İslam'a yönelik nefret söylemlerini eleştirdi 'İçinde bulunduğumuz iklim devasa sorunlarımızı çözmez, ülkeyi iç savaşa sürükler' dedi.

Fransa'nın gazeteci ve milletvekili Clementine Autain, Macron'un ve Fransa'nın İslam karşıtı söylemlerini sert bir dille eleştirdi. Autain, öldürülen öğretmenin ardından ülkede birlik beraberlik yerine Müslümanlara karşı sert bir tutumun ve söylemin sergilenmesinin ülkedeki devasa sorunları çözmeyeceğini, ülkeyi daha çok iç savaşa sürükleyeceğini söyledi. 

Ülkesindeki terörle mücadeleyi de eleştiren Autain mücadelenin duyguyla değil akılla yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Autain sözlerini şöyle sürdürdü;

"Fransa, kontrolü kaybetmek üzere. Ülkemiz özgürlükleri ve demokrasiyi savunmak adına özgürlükleri ve demokrasiyi ayaklar altına alıyor. Fransa'daki tartışmalar aşırı sağcı fikirlerin yarışmasına döndü."

Ülkede son dönemde başörtüsünün yasaklanma ve market reyonlarındaki helal yiyeceklerin kaldırılmasına ilişkin taleplere dikkat çeken Autain, ülkenin mantık ve akıl yerine intikam ve kin duyguyarıyla özgürlükleri kısıtlayan kanunların hakim olmaya başladığını işaret etti, 'Böyle bir iklim ülkemizdeki devasa sorunları çözmez, bilakis iç savaşa götürür' yorumunda bulundu.

Sosyal medya üzerinde şiddetin katlanarak arttığını belirten Autain, "Ülkemiz her geçen gün biraz daha faşizm öncesi bir topluma benziyor." dedi.

Etiketler : macron fransa clementine autain
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