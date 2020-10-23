Fransız vekil, ülkesinde artan İslam karşıtlığını eleştirdi

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23 Ekim 2020 Cuma 08:47:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 08:57:00

Fransız milletvekili Autain, ülkesinde artan İslam karşıtlığını eleştirdi: Bu ülke aklını mi yitirdi?

Kaynak: AA

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Fransa'da son dönemde siyasilerin büyük bölümünün İslam ve Müslümanlığı hedef aldığı açıklamalar ülke genelinde tartışma yarattı. Fransız Milletvekili Clementine Autain, ülkesinde artan İslam karşıtlığına ilişkin, "Bu ülke aklını mi yitirdi?" diyerek Müslümanların hedef gösterilmesine tepki gösterdi. Autain, kucaklayıcı tavır ve söylemlere dönülmezse toplumun büyük bir uçuruma sürüklenip iç savaşın çıkacağını sözlerine ekledi.

Fransız Milletvekili Clementine Autain, ülkesinde artan İslam karşıtlığına ilişkin, "Bu ülke aklını mi yitirdi?" diyerek Müslümanların hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Fransa'da, 16 Ekim'de bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmüş halde bulunmasının ardından Fransız siyasetçilerinin büyük bölümünün İslam ve Müslümanları hedef alan açıklamaları, ülkenin en çok tartışılan gündemi oldu.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili ve gazeteci Autain, katıldığı bir canlı yayında, Fransa'da artan İslamofobinin ülkeyi tehlikeli bir durum ve iç savaşın eşeğine götürdüğünü söyledi.

Fransa'da özellikle sağ ve aşırı sağdan gelen tutum ve söylemlerin bugün nefret iklimi oluşturduğuna dikkati çeken Clementine Autain, "Tartışmaların geldiği noktaya baktığımda çok endişeleniyorum. Bu ülke (Fransa) aklını mı yitirdi?" dedi.

Autain, ülkedeki birçok siyasetçinin adeta "hangimiz daha aşırı sağcı oluruz" yarışına girdiğine işaret etti.

"Bu adamlar delirmiş"

Clementine Autain, Fransa'da ünlü yazar ve filozof Pascal Bruckner'in, feminist Müslüman bir kadın gazeteci Rokhaya Diallo'yu, beyazlara karşı nefret duymakla itham etmesini de "bu adamlar delirmiş" diyerek kınadı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in ülkedeki marketlerde helal gıda ürünleri için özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu ve "cemaatçiliğin böyle başladığına" ilişkin sözlerini de eleştiren Autain, "Bu açıklamaların yatıştırıcı olduğuna ve nefreti körükleyip iç savaşa doğru sürüklemeyeceğine inanıyor musunuz?" diye sordu.

Clementine Autain, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e her platformda sessizce kırmızı halılar serildiğine, cumhuriyetçi gibi muamele gördüğüne de dikkati çekti.

Autain, kucaklayıcı tavır ve söylemlere dönülmezse toplumun büyük bir uçuruma yuvarlanacağı uyarısında bulundu.

Fransa'da Müslüman derneklere yönelik baskılar artıyor

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü.

Fransız yetkililer, öğretmenin katil zanlısının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Bir ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti.

Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, Fransa İslamofobi ile Mücadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunun ve bir caminin kapatılacağını duyurmuştu.

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