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07 Haziran 2021 Pazartesi 22:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 22:30:00

Fransa'dan Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin açıklama

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Fransız hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ile Le Drian arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanların, görüşmede Libya, Suriye ve Orta Doğu'da barış sürecini ele aldıkları ifade edilerek, Libya'da siyasi, güvenlik ve seçim geçiş takvimine uyulmasını sağlamak ve ateşkesi gerçeğe dönüştürmek için her şeyin yapılması gerektiği kaydedildi.

İki bakanın, 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında NATO bünyesindeki iş birliği, Avrupa Birliği (AB)-NATO ilişkileri ile ittifakı destekleyecek değer ve ilkeleri de görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ayrıca, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum ve ikili ilişkilerin de ele alındığı ifade edilerek, bakanların, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağın önemine değindikleri ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesinin (JETCO) bir sonraki toplantısını sonbaharda düzenlemek istediklerini dile getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Fransa Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu Bakanlar Fransa
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