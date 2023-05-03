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03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:38:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:38:00

Fransa'da Anayasa Konseyinden emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma ret

Kaynak: AA

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Fransa'da Anayasa Konseyi parlamenterlerin "emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi" talebini reddetti.

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius'un başkanlığını yaptığı ve toplam 9 üyeden oluşan Anayasa Konseyi, emeklilik yaşının düşürülmesine ilişkin referandum talebini görüştü.

Konseyden yapılan açıklamada, parlamenterlerin sunduğu bu referandum talebinin anayasanın 11. maddesine göre "reform" teşkil etmediği gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Anayasanın 11. maddesine göre, cumhurbaşkanı ve belirli sayıda parlamenter Fransa'nın ekonomik veya sosyal politikasına ilişkin reform teklifi sunabiliyor.

Emeklilik reformu karşıtı 253 parlamenter, emeklilik yaşını 62'ye düşürmeye yönelik referanduma gidilmesi talebiyle 13 Nisan'da Anayasa Konseyine başvurmuştu.

REFORMA KARŞI KİTLESEL GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Bu arada, sendikalar 6 Haziran'da emeklilik reformuna karşı 14. kitlesel gösterileri düzenleyecek.

Ulusal Meclis'te ise 8 Haziran'da emeklilik reformunun yürürlükten kaldırılmasına yönelik yasa tasarısı görüşülecek.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis protestoculara sert müdahale ederken, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Etiketler : Laurent Fabius emeklilik Fransa
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