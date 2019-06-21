Fatih'ten sonra Yavuz'un da sondaj çalışmasına başlaması Çipras'ı panikletti! Flaş Türkiye açıklaması
Çipras'tan son dakika Türkiye açıklaması geldi. Fatih sondaj gemisinden büyük tedirginlik yaşayan Yunanistan, dün Yavuz'un da sefere çıkmasıyla adeta küplere bindi. Basın AB liderler zirvesi sonrası açıklama yapan Yunan Başbakan 'Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan'la ilişkilerinde değil, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz' dedi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerinde ısrar etmesi durumunda bunun sonuçları olacağını söyledi.
Brüksel'de yapılan AB zirvesinin ardından gazetecilerle konuşan Çipras, "Türkiye'nin saldırganlığında bir artış var. Bunu yalnızca Yunanistan'la ilişkilerinde değil, ABD ve Avrupa ile olan ilişkilerinde de gözlemliyoruz." şeklinde konuştu.
Türkiye geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri için Fatih sondaj gemisinin ardından ikinci sondaj gemisini de bölgeye göndermişti.
Ankara, bölgede Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin ABD şirketleriyle birlikte yürüttüğü çalışmalara tepki göstererek Kıbrıslı Türklerin haklarına sahip çıkılacağını belirtmiş ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışarıda bırakarak hiçbir çalışma yapılamayacağını savunmuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Mossad, adım adım Türkiye'yi takip ediyor
- İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın enkazını sergiledi
- Son dakika... Trump: İran'a saldırıyı durdurdum çünkü İHA'nın düşürülmesi ile orantılı olmayacaktı
- Fatih'ten sonra Yavuz'un da sondaj çalışmasına başlaması Çipras'ı panikletti! Flaş Türkiye açıklaması
- Birbirlerini öldürmeden önde kafalarına silah dayayıp selfie çektiler!