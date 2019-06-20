Son dakika... Bakan Dönmez'den flaş 'Doğu Akdeniz' mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Yavuz sondaj gemisi için düzenlenen uğurlama töreninde konuştu. Bakan Dönmez, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi adanın tamamını ilgilendiren hiçbir konuda karar alamaz, söz sahibi bile olamaz" dedi.

Dönmez, "Yavuz, KKTC'nin Magosa Körfezi’ndeki Karpaz-1 kuyumuzda 3 bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"YAVUZ, TEMMUZ AYININ BAŞINDA SONDAJA BAŞLAYACAK"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Doğu Akdeniz'de Yavuz ve Fatih sondaj gemileriyle çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak.Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." dedi.

Bilgin, Dilovası'nda bulunan Belde Port Limanı'ndan bugün Akdeniz'e uğurlanan Yavuz sondaj gemisinin kaptan köşkünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yavuz sondaj gemisinin jeoloji ve jeofizik çalışmalarının sonuçlarına göre sondaj yapacağı lokasyonun daha sonra belirleneceğini ve bu kapsamda Karpaz açıklarında bir lokasyonun değerlendirileceğini söyledi.

Bilgin, bundan sonraki lokasyonlar için de jeoloji ve jeofizik çalışmalarının dikkate alınacağını dile getirerek, "Bizim çalışmalarımızı tamamen bilimsel sonuçlar yönlendiriyor. Yaklaşık 5-6 yıl öncesinde başlatılan sismik çalışmaların sonuçlarını bugün alabiliyoruz. Lokasyonun belirlenmesinin ardından Yavuz, temmuz ayının başında sondaja başlayacak. Yaklaşık bin metre su derinliği, üç bin metre sondajla beraber tamamlanacak olan çalışmaların ardından ikinci lokasyona hareket edeceğiz." diye konuştu.

Yavuz sondaj gemisinde çalışan personelin yüzde 53'ünün Türk olduğunu ifade eden Bilgin, gemide şu anda 150 personel bulunduğunu, sondaj sırasında bu rakamın 180'e çıkacağını ve gemide maksimum 200 personelin çalışabildiğini anlattı.

Bilgin, Yavuz ve Fatih sondaj gemilerinin aynı konseptte olduğuna dikkati çekerek, "Yavuz, Kıbrıs'ın doğusunda, Fatih ise batısında çalışmalarını sürdürecek. Yavuz sondaj gemisi zaten Fatih'in ikizi. İki geminin aynı konseptte olması operasyon, işletme ve idamesinde de kolaylıklar sağlıyor. Bizim her iki gemi için 5 yıllık uzun vadeli planlarımız bulunuyor. Bu iki gemi hem Doğu Akdeniz’de, Karadeniz’de hem de Marmara’da Türkiye’de açık deniz petrol aramacılığına hizmet etmek amacıyla kurumumuz envanterine alındı. Dolayısıyla önümüzde 5 yıllık iş planlarımızı icra ediyoruz." diye konuştu.

- "KARŞI TARAFIN NE YAPTIĞIYLA İLGİLENMİYORUZ"

Doğu Akdeniz'le ilgili uluslararası konularla ilgilenmeden Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerine verdiği görevi yerine getirdiklerinin altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Gerek Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği lisans alanlarında, gerek Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nden kurumuza devrolmuş lisans alanlarında çalışmalarımızı yerine getirme konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Karşı tarafın ne yaptığıyla da çok fazla ilgilenmiyoruz. (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih gemisinde çalışanları tutuklama kararına ilişkin) Bize ulaşmış herhangi bir bilgi yok. Bununla ilgili devletimizin ilgili makamları gerekli önlemleri alıyor. Biz başka bir konuyla ilgilenmeden görevimizi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla kamuoyu rahat olsun. Hiçbir şeyden etkilenmeden bu görevi yerine getireceğiz."