31 Ağustos 2021 Salı 11:08:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2021 Salı 11:08:00
Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı
ABD'nin Afganistan'dan ayrılma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ülkede etkisini artıran Taliban'ın göreve başlamasıyla birlikte ilk değişim kılık kıyafetinde yaşandı.
KAMUFLAJLAR GİYİLDİ
Yönetime el koyana kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban güçleri, entari ve benzeri bol kıyafetler yerine askeri kamuflajı tercih etti.
Rudaw'a ait olan görüntülerde Taliban üyelerinin kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaştığı görüldü.