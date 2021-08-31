Eski kıyafetlerini çıkardılar! İşte Taliban'ın askeri kamuflajı

KAMUFLAJLAR GİYİLDİ

Yönetime el koyana kadar geleneksel kıyafetleriyle bilinen Taliban güçleri, entari ve benzeri bol kıyafetler yerine askeri kamuflajı tercih etti.

Rudaw'a ait olan görüntülerde Taliban üyelerinin kent merkezinde eski kıyafetlerini çıkarıp yeni üniformaları ile dolaştığı görüldü.