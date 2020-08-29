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29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:37:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:41:00

Dünyanın en pahalı koyunu... İskoçya'da 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı

Kaynak: DHA

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İskoçya'nın Lanark kasabasında yapılan İskoç Ulusal Texel Satışı'nda ‘Double Diamond' (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu yaklaşık 3 milyon 603 bin TL'ye satılarak dünyanın en pahalı kuzusu oldu. Bu satışa kadar, müzayedede 2009'da yapılan önceki rekor satış fiyatının 230 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) olduğu belirtildi.

İskoçya’da Perşembe günü Lanark’ta yapılan satışta embriyodan üretilmiş bir kuzu olduğu ifade edilen Double Diamond isimli Texel kuzusu 368 bin sterline (Yaklaşık 3 milyon 603 bin TL) satıldı. Açık artırmanın 10 bin 500 sterlinden (Yaklaşık 103 bin TL) başladığı ve fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

3 ALICI ORTAK TELİF VERDİ

Texel Koyun Derneği (Texel Sheep Society) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 alıcının ortaklığı ile verilen son teklifin 368 bin sterlinle İngiltere’de ve dünyada bir koyunun satışında yeni bir fiyat rekoru olduğu belirtildi. Bu satışa kadar, müzayedede 2009’da yapılan önceki rekor satış fiyatının 230 bin sterlin (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) olduğu belirtildi.

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